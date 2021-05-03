Новый проект железнодорожного вокзала в Сакраменто принадлежит фирме Perkins&Will. Историческое здание превратили в современное пространство, которое стал одним из самых устойчивых общественных районов в Калифорнии.

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Общая площадь проекта составляет 31 акр. Дизайнеры работали над ним вместе с обществом, чтобы максимально учесть все потребности людей и сделать это пространство удобным для каждого посетителя.

Удобное пространство / Фото Archdaily

Новый вокзал стал своеобразными воротами в Сакраменто. Sacramento Valley – это основная железнодорожная станция в северной Калифорнии и седьмая по размерам в США.

Проект может похвастаться масштабами / Фото Archdaily

Дизайнеры сосредоточили внимание на положительном опыте пользователей и создали пешеходный, пригодный для спокойной жизни район. Также они построили сеть альтернативных видов транспорта для уменьшения количества парковочных мест и выбросов парниковых газов.

Новый виток истории вокзала Сакраменто / Фото Archdaily

Вокзал в Сакраменто – это удачное осовременивание исторического здания и начало новой жизни целого района.