Новий проєкт залізничного вокзалу у Сакраменто належить фірмі Perkins&Will. Історичну будівлю перетворили у сучасний простір, який став одним з найбільш стійких громадських районів у Каліфорнії.

Цікаво Функціональний затишок: як виглядатимуть воркспейси після пандемії

Загальна площа проєкту становить 31 акр. Дизайнери працювали над ним разом з громадою, аби максимально врахувати усі потреби людей та зробити цей простір зручним для кожного відвідувача.

Зручний простір / Фото Archdaily

Новий вокзал став своєрідними воротами у Сакраменто. Sacramento Valley – це основна залізнична станція в північній Каліфорнії і сьома за розмірами у США.

Проєкт може похизуватися масштабами / Фото Archdaily

Дизайнери зосередили увагу на позитивному досвіді користувачів та створили пішохідний, придатний для спокійного життя район. Також вони розбудували мережу альтернативних видів транспорту для зменшення кількості паркувальних місць та викидів парникових газів.

Новий виток історії вокзалу Сакраменто / Фото Archdaily

Вокзал у Сакраменто – це вдале осучаснення історичної будівлі та початок нового життя цілого району.