Если вам кажется, что при переезде в другой город можно с собой забрать только вещи, то вы ошибаетесь. В Канаде довольно распространенной практикой является во время переезда вместе с собой забирать весь дом. Недавно супружеская пара из Ванкувера решила переехать в маленький город на острове и забрала дом с собой. Больше о "переезде" дома из Канады – читайте в материале.

Дом был возведен в Ванкувере более ста лет назад, но владельцы переехали в город Юнион-Бей и перевезли его туда, сообщает Novate.

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Юнион-Бей и Ванкувер разделяет довольно широкий пролив, поэтому дом путешествовал и по земле и по воде. Дело в том, что семья Фордов не имели достаточно денег на покупку недвижимости на острове – перевезти дом дешевле.



Путешествия домов в Канаде никого не удивляют / Фото Novate

"Переезды" целых домов в Канаде – обычное дело. Частные дома в стране обычно каркасные и не имеют бетонных фундаментов. Поэтому, если здание надо перевезти, то инженеры просто срезают дом, ставят его на платформу и везут на новое место грузовиками, а по воде баржами.



Семья Фордов сэкономила большие деньги / Фото Novate

На новом месте он устанавливается на заранее подготовленном фундаменте. Такими операциями обычно занимаются компании, практикующие покупку старых домов, идущих под снос.



Дом доехал невредимым / Фото Novate

Стоила перевозка дома 100 тысяч долларов, а купить новое жилье обошлось в более 800 тысяч.



Весь процесс занял чуть более суток / Фото Novate

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Дом в неповрежденном виде отвезли в порт Ричмонда на грузовике, где квартиры продолжило свой путь на барже. Интересно, что кроме здания семейства Фордов, на барже перевозили еще 2 дома.