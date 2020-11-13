Якщо вам здається, що при переїзді в інше місто можна з собою забрати лише речі, то ви помиляєтесь. В Канаді доволі поширеною практикою під час переїзду разом з собою забирати увесь будинок. Нещодавно подружня пара з Ванкувера вирішила переїхати в маленьке місто на острові і забрала будинок з собою. Більше про "переїзд" будинку з Канади – читайте в матеріалі.

Будинок був зведений у Ванкувері більш як сто років тому, але власники переїхали в місто Юніон-Бей і перевезли його туди, повідомляє Novate.

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Юніон-Бей та Ванкувер розділяє доволі широка протока, тож будинок подорожував і по землі і по воді. Річ у тім, що сім'я Фордів не мали достатньо грошей на покупку нерухомості на острові – перевезти будинок дешевше.



Подорожі будинків в Канаді нікого не дивують / Фото Novate

"Переїзди" цілих будинків в Канаді – звична справа. Приватні будинки в країні зазвичай каркасні і не мають бетонних фундаментів. Тому, якщо будівлю треба перевезти, то інженери просто зрізають будинок, ставлять його на платформу і везуть на нове місце вантажівками, а по воді баржами.



Родина Фордів зекономила великі гроші / Фото Novate

На новому місці він встановлюється на заздалегідь підготовленому фундаменті. Такими операціями зазвичай займаються компанії, що практикують покупку старих будинків, що йдуть під знос.



Будинок доїхав неушкодженим / Фото Novate

Коштувало перевезення будинку 100 тисяч доларів, а купити нове житло обійшлося у понад 800 тисяч.



Весь процес зайняв кілька десятків годин / Фото Novate

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Будинок у неушкодженому вигляді відвезли до порту Ричмонда на вантажівці, де помешкання продовжило свій шлях на баржі. Цікаво, що окрім будівлі сімейства Фордів, на баржі перевозили ще 2 будинки.

Дивіться відео переїзду сім'ї разом з будинком в Канаді: