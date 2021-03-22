В Португалии руины дома получили долгожданную реконструкцию. Все восстановительные работы провели с сохранением прежнего величия.

В Порто, на пути, который ведет от Голгофы до Массарелоса, в регионе Каминьюс-ду-Романтико, португальское агентство Floret Arquitectura провело красивую перестройку.

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Компании удалось совместить деревянную, бетонную и стеклянную раму, что позволило значительно улучшить поверхность старого здания.

Величие прежней конструкции сохранено благодаря удачно подобранным формам и материалам.

Шикарный дом / Фото Harmonies Magazine

Дом возвращает былую славу благодаря тщательной работе архитекторов, которые акцентировали план дома с ограничениями участка. В этом районе сочетаются буржуазные резиденции и дома рабочего класса, а восстановленный дом отражает тонкий баланс между традицией и современностью.



Замечательные окна / Фото Harmonies Magazine

Четырехэтажное здание окружено плотной зеленью на фоне реки Дору. Для созерцания живописных окрестностей в дома построено четыре террасы.

Внутреннее обустройство / Фото Harmonies Magazine

Отреставрированный дом – прекрасный пример удачного сохранения прошлого и его гармонии с современностью.