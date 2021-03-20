Дом с уникальным характером: жилье в Мельбурне, дизайн которого поражает
Суперсовременный, модернистский дом скрыт от улицы и наделен уникальным дизайном. Белая металлическая черепица придает этому дому уникальный характер.
Источник:Сontemporist
Архитектурная компания Austin Maynard Architects построила новый дом в Мельбурне. В строительстве за основу взяли такие материалы как металлическая черепица и переделана кирпич.
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Семейный садовый дом является высокостойким и способным меняться и адаптироваться.
Симпатичный белый дом / Фото Сontemporist
Белая металлическая черепица Flat Lock на фасаде предоставляет коттеджу неповторимый облик. Металлические маркизы, выступающие от дома, обеспечивают тень внутренним пространствам в солнечную погоду.
Коттедж с идеальным крышей / Фото Сontemporist
Дом окружен прекрасными деревьями и растениями. Внешние пространства включают костер из лавочкой, бассейн и трапезную под открытым небом.
Уникальный проект / Фото Сontemporist
Дом разделен на несколько зон, каждая из которых связана зеркальными стеклянными стенами или мостами, отражающими сад.
Переработанный желтый кирпич напоминает владельцам о счастливых днях в домах их бабушек и дедушек.
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