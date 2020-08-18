Когда материал или какая-то вещь становится устаревшей, будь то из-за износа, изменения моды или разрушения, большинство людей соблазняются просто выбросить ее в кучу лома и отправить на свалку. Впрочем именно такие старые вещи иногда становятся хорошим материалом для творчества. Вашему вниманию 5 архитектурных проектов с использованием старых окон и дверей.

Повторное использование окон и дверей сегодня не является слишком распространенным явлением, информирует Archdaily.

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Нечасто двери и окна используют массово или строят из них стены. Однако, возможно на самом деле все.

5 архитектурных проектов с повторным использованием старых окон и дверей

Общественный дом Камикацу из Японии

Окна и двери здесь вместе формируют стены / Фото Archdaily

Камикацу, расположенный в префектуре Токусима построен без отходов, которые направлены на общество, характеризующееся устойчивой переработкой. Ставни и окна формируют фасад, здесь сняты из заброшенных домов города.

Бар в США

Проект реализовали в 2014 году / Фото Archdaily

Архитектурная компания UXUS разработала пространство, стены которого состоят из 500 спасенных антикварных венгерских ставней в деревенском стиле.

Частный дом в Индии

Сегодня здесь живет целая семья / Фото Archdaily

Здание использовалось как многоэтажный дом с миниатюрными социальными квартирами. Повторное использование материалов стало основным вдохновением дизайна. Деревянные двери и окна находят свое место не только в фасаде, но и уличной мебели. Каждое из окон было очищено, перекрашено и тщательно установлено на фасаде, что защищает жителей от уличного шума, прямых солнечных лучей, а также предоставляет определенную конфиденциальность.

Хостел в Таиланде

Хостел стал популярным среди посетителей / Фото Archdaily

Дом был возведен из лома, архитектор экспериментировал с антикварными дверями, превращая их в окна, столы и многое другое. Некогда скромный и неприметный дом стал особым.

Частный дом из Индонезии

Строительство завершили в 2015 году / Фото Archdaily

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Проект создан из старых окон и дверей, которые спасены со сноса вместе с домами. Стена внутри контрастирует с обнаженным бетонным потолком, который контрастирует с полированным белым полом, который инкрустирован замысловатыми латунными деталями.