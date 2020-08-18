Коли матеріал або якась річ стає застарілою, чи то через зношення, зміну моди чи руйнування, більшість людей спокушаються просто викинути його в купу брухту і відправити на сміттєзвалище. Втім саме такі старі речі інколи стають хорошим матеріалом для творчості. Вашій увазі 5 архітектурних проєктів з використанням старих вікон і дверей.

Повторне використання вікон та дверей сьогодні не є надто поширеним явищем, інформує Archdaily.

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Нечасто двері та вікна використовують масово чи будують з них стіни. Проте, можливо насправді все.

5 архітектурних проєктів з повторним використанням старих вікон і дверей

Громадський дім Камікацу з Японії



Вікна та двері тут разом формують стіни / Фото Archdaily

Камікацу, що розташований у префектурі Токусіма збудований без відходів, які спрямовані на суспільство, що характеризується стійкою переробкою. Віконниці та вікна, що формують фасад, тут зняті з покинутих будинків міста.

Бар у США



Проєкт реалізували у 2014 році / Фото Archdaily

Архітектурна компанія UXUS розробила простір, стіни якого складаються з 500 врятованих антикварних угорських віконниць в сільському стилі.

Приватний будинок з Індії



Сьогодні тут мешкає ціла родина / Фото Archdaily

Будівля використовувалася як багатоповерховий будинок з мініатюрними соціальними квартирами. Повторне використання матеріалів стало основним натхненням дизайну. Дерев'яні двері та вікна знаходять своє місце не лише у фасаді, але й вуличних меблях. Кожне з вікон було очищено, перефарбовано та ретельно встановлено на фасаді, що захищає мешканців від вуличного шуму, прямих сонячних променів, а також надає певну конфіденційність.

Хостел в Таїланді



Хостел став популярним серед відвідувачів / Фото Archdaily

Будинок був зведений з брухту, архітектор експериментував із антикварними дверима, перетворюючи їх у вікна, столи та багато іншого. Колись скромний та непримітний будинок став особливиим.

Приватний будинок з Індонезії



Будівництво завершили у 2015 році / Фото Archdaily

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Проєкт створений зі старих вікон та дверей, які врятовані зі знесення разом з будинками. Стіна всередині контрастує з оголеною бетонною стелею, яка контрастує з полірованою білою підлогою, яка інкрустована хитромудрими латунними деталями.