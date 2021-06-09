В Южной Флориде выставили на продажу одну пышную и роскошную усадьбу. В доме есть 7 спален и 9 ванных комнат, он расположен на участке площадью более 2 гектаров.

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Территория поместья имеет повышенную конфиденциальность, ее смогли обеспечить благодаря двускатному подъезду и особенной форме участка.



Волшебный дизайн дома / Фото JamesEdition

Площадь проекта составляет почти 2 тысячи квадратных метров.



Шик и помпезность / Фото JamesEdition

На территории есть открытая кухня и пространство для отдыха большой компании. Это прекрасное место для проведения семейных мероприятий. Среди других удобств здесь есть отдельное крыло, которое построено специально для тренажерного зала.



Идеальный дом / Фото JamesEdition

Дом оборудован технологией умного дома. В дворцовой усадьбе построен большой бассейн и несколько просторных террас. Для максимального удовольствия и отдыха здесь также есть шикарный спа. Помпезный особняк продается за ценой 9 миллионов 300 тысяч долларов.

Как выглядит дом внутри: