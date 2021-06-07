Как выглядит будущее: фото невероятного футуристического проекта в Малайзии

На островах Малайзии представили эксклюзивный проект "Как будет выглядеть жизнь в будущем". О человеческом существовании среди волшебной природной среды в домах на воде в экологически устойчивой архитектуре – подробнее в материале.

Такие известные архитектурные студии мира BIG, Hijjas и Ramboll представляют, как будет выглядеть архитектурная жизнь будущего. Правительство малазийского остова Пенанг провело международный конкурс, на котором определили лучший план развития для своих южных островов.

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Проект получил название BiodiverSity.

Будущие сооружения / Фото Elle Decor

Проект имеет цель обеспечить местных жителей общественными пляжами, парками и набережной длиной до 25 километров. Его планируют воплотить до 2030 года.



Волшебные места / Фото Elle Decor

В предложении сосредоточились на проживании и стимулировании социального и экономического развития. План предусматривает экологическую устойчивость для будущих поколений.

Проект будущего / Фото Elle Decor

В планах обеспечить культурный, экологический и экономический рост. Известные архитектурные студии планируют построить пространство, где люди и природа свободно сосуществуют.



Удивительная архитектура / Фото Elle Decor

BiodiverCity задуман как городская мозаика дизайна для трех различных островов. В планах проекта есть минимизация вредного воздействия на окружающую среду.



Здесь предусмотрена вся необходимая инфраструктура для людей / Фото Elle Decor

Первый из островов под названием "The Channels", будет иметь зоны отдыха, включающие бассейн с искусственными волнами и технологический парк. Также здесь планируют открыть правительственные и научные учреждения и прибрежную зону с солнечными батареями.

Общественное пространство / Фото Elle Decor

Второй остров является центральным и будет посвящен международным компаниям. Здания будут спроектированы для эффективного функционирования и возведены из низкоуглеродистых материалов, таких как бамбук и малазийская древесина.



Невероятный пляж / Фото Elle Decor

Западный остров – оазис для экологичной жизни, организованный вокруг центральной пристани для яхт.



Шикарный дизайн / Фото Elle Decor

На восьми островах, образующих небольшой архипелаг, разместят плавучие дома на сваях. Местные жители будут наслаждаться урбанистическим раем и невероятной природной средой.