Відомі архітектурні студії світу такі як BIG, Hijjas та Ramboll уявляють, як виглядатиме архітектурне життя майбутнього. Уряд малазійського остова Пенанг провів міжнародний конкурс, на якому визначили найкращий план розбудови для своїх південних островів.

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Проєкт отримав назву BiodiverCity.

Майбутні споруди / Фото Elle Decor

Проєкт має на меті забезпечити місцевих мешканців громадськими пляжами, парками та набережною довжиною до 25 кілометрів. Його планують втілити до 2030 року.



Чарівні місця / Фото Elle Decor

У пропозиції зосередилися на проживанні та стимулюванні соціального та економічного розвитку. План передбачає екологічну стійкість для майбутніх поколінь.

Проєкт майбутнього / Фото Elle Decor

У планах забезпечити культурне, екологічне та економічне зростання. Відомі архітектурні студії планують звести простір, де люди та природа вільно співіснують.



Дивовижна архітектура / Фото Elle Decor

BiodiverCity задуманий як міська мозаїка дизайну для трьох різних островів. У планах проєкту є мінімізація шкідливого впливу на навколишнє середовище.



Тут передбачена вся необхідна інфраструктура для людей / Фото Elle Decor

Перший з островів під назвою "The Channels", матиме зони відпочинку, що включають басейн зі штучними хвилями та технологічний парк. Також тут планують відкрити урядові та наукові установи та прибережну зону з сонячними батареями.

Громадський простір / Фото Elle Decor

Другий острів є центральним і буде присвячений міжнародним компаніям. Будівлі будуть спроєктовані для ефективного функціонування та зведені з низьковуглецевих матеріалів, таких як бамбук та малайзійська деревина.



Неймовірний пляж / Фото Elle Decor

Найзахідніший острів – оазис для екологічного життя, організований навколо центральної пристані для яхт.



Шикарний дизайн / Фото Elle Decor

На восьми островах, що утворюють невеликий архіпелаг, розмістять плавучі будинки на палях. Місцеві жителі будуть насолоджуватися урбаністичним раєм та неймовірним природним середовищем.