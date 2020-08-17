Согласно народной мудрости, лучшей работой будет считаться та, которая выполнена собственноручно. Именно по такому принципу часто идут архитекторы во время строительства дома для себя и своей семьи. Предлагаем вашему вниманию 5 лучших домов, которые архитекторы проектировали для себя.

Такие проекты часто популярны среди читателей из-за своей затейливости, пишет Dezeen.

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Некоторые из жилищ построены с нуля, а другие реализованы в старых сооружениях.

5 лучших домов, которые архитекторы проектировали для себя

Дом в Бразилии от Родриго Симао



Здание содержит два этажа / Фото Dezeen

Широкая крыша из черепицы накрывает изящный дом посреди леса на окраине Бразилии. Здание создано бразильским архитектором Родриго Симао, он строил его для себя, своей жены и детей.

Окна от пола до потолка формируют внешний вид и обрамляют его открытый интерьер, в котором представлены различные переработанные элементы и обнажена структура белых окрашенных стальных труб, балок и строгого бетона.

Дом в Мексике от Хорхе Рамиреса



Сзади дом почти не подвергся реновации / Фото Dezeen

Здание является семейным домом Хорхе Рамиреса с 1930-х годов. Художник отремонтировал и дополнил его белой студией наверху для себя и своей жены.

Миниатюрное помещение сохраняет старые оштукатуренные кирпичные стены и небольшой двор с деревом Сейба, которое здесь растет.

Дачный дом в Норвегии от Джона Даниэльса Орхуса



Помещение служит домиком для отдыха / Фото Dezeen

Вид на озеро, расположенное поблизости, – был приоритетом для Джона Даниэльса Орхуса во время проектирования удаленного деревянного домика для своей семьи, который расположен на горном плато Гардангервидда в Норвегии.

Домик темного цвета построен для его слияния с природной средой. Со временем здание посереет и будет имитировать цвета окружающих деревьев и скал.

Дом Алекса Майкелиса в Лондоне



Участок здесь очень узкий / Фото Dezeen

Скульптурный кирпичный дом Алекса Майкелиса в Лондоне расположен на длинном и узком пятачке, который ранее занимал гараж.

Двухэтажный дом оснащен садом на крыше и бассейном. Дизайн – это "современный взгляд на модернизм" и "эксперимент для городской среды".

Городской дом из Японии от Дайсуке Ибано



Дом состоит из нескольких "коробок" / Фото Dezeen

Куча слоистых белых коробок образуют дом Дейсуке Ибано, который он построил для своей семьи на компактном участке, который перегружен другими зданиями.

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"Коробки" наглядно показывают его необычный интерьер, где комнаты обустроены как единое "спиральное непрерывное пространство" без дверей, что способствует максимальному доступу света.