Згідно з народною мудрістю, найкращою роботою буде вважатися та, яка виконана власноруч. Саме за таким принципом часто ідуть архітектори під час будівництва помешкання для себе та своєї родини. Пропонуємо вашій увазі 5 кращих будинків, які архітектори проєктували для себе.

Такі проєкти часто є популярні серед читачів через свою вигадливість, пише Dezeen.

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Деякі з помешкань зведені з нуля, а інші реалізовані в старих приміщеннях.

5 кращих будинків, які архітектори проєктували для себе

Будинок в Бразилії від Родріго Сімао



Будівля має два поверхи / Фото Dezeen

Широкий дах з черепиці накриває зграбний будинок посеред лісу на околиці Бразилії. Будівля створена бразильським архітектором Родріго Сімао, яку він будував для себе, своєї дружини та дітей.

Вікна від підлоги до стелі формують зовнішній вигляд і обрамляють його відкритий інтер'єр, в якому представлені різні перероблені елементи та оголена структура білих пофарбованих сталевих труб, балок і строгого бетону.

Будинок у Мексиці від Хорхе Раміреса



Ззаду будинок майже не зазнав реновації / Фото Dezeen

Будівля є сімейним будинком Хорхе Раміреса 1930-х років, який він відремонтував і доповнив білою студією нагорі для себе та своєї дружини.

Мініатюрне помешкання зберігає старі поштукатурені цегляні стіни та невеликий двір із деревом Сейба, яке тут росте.

Дачний будинок в Норвегії від Джона Даніельсена Орхуса



Приміщення служить будиночком для відпочинку / Фото Dezeen

Вид на озеро, що розташоване поблизу – було пріоритетом Джона Даніельсена Орхуса під час проєктування віддаленого дерев'яного будиночка для своєї родини, який розташований на гірському плато Гардангервідда в Норвегії.

Темного кольору будиночок побудований для його злиття з природним середовищем. З часом будівля посіріє та імітуватиме кольори навколишніх дерев і скель.

Будинок Алекса Майкеліса в Лондоні



Ділянка тут дуже вузька / Фото Dezeen

Скульптурний цегляний будинок Алекса Майкеліса в Лондоні розташований на довгому та вузькому майданчику, який раніше займав гараж.

Двоповерховий будинок оснащений садом на даху та басейном. Дизайн – це "сучасний погляд на модернізм" та "експеримент для міського середовища".

Міський будинок з Японії від Дайсуке Ібано



Будинок складається з кількох "коробок" / Фото Dezeen

Купа шаруватих білих коробок утворюють будинок Дейсуке Ібано, який він побудував для своєї родини на компактній ділянці, яка перевантажена іншими будівлями.

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"Коробки" наочно показують його незвичайний інтер'єр, де кімнати облаштовані як єдиний "спіральний безперервний простір" без дверей, що сприяє максимальному доступу світла.