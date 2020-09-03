Архитекторы ZAS и архитектура CEBRA, базирующиеся в Дании, открыли новый студенческий центр в университете города Торонто в Скарборо. Новое заведение было создано как учебный кластер, что способствует нестандартной системе образования.

Проект охватывает 21 аудиторию разного размера и конфигурации, начиная с 500-местной аудитории и заканчивая меньшими активными учебными помещениями на 24 места, пишет издание The Village.

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Мы предусмотрели действительно гибкую среду, которая сломала традиционную педагогику, на фоне поощряли плавный опыт обучения не ограниченный стенами класса,

– говорит основатель и старший директор архитектора ZAS.

С внешней стороны расположена сетка, которая образует фасад здания. Вдохновленные формой лотка для печатников, который преимущественно использовали в XIX веке, четыре отдельные фасады здания отражают именно лоток, а прозрачный фасад выполнили из стеклопакетов.



В кампусе есть аудитории на разное количество студентов / Фото Archdaily

Два сада на крыше объединяют внутреннее и открытое пространства, чтобы улучшить общественное пространство на верхних уровнях здания.



Университет совершенно не похож на стандартное учебное заведение / Фото Archdaily

Выделение современного центрального этажа для здоровья студентов посылает мощный сигнал о том, что потребности в благополучии не просто удовлетворяются в Университете Торонто, а им предоставляется приоритет.