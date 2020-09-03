Архітектори ZAS та архітектура CEBRA, що базуються в Данії, відкрили новий студентський центр в університеті міста Торонто в Скарборо. Новий заклад був створений як навчальний кластер, що сприяєнестандартній системі освіти.

Проєкт охоплює 21 аудиторію різного розміру та конфігурації, починаючи від 500-місної аудиторії та закінчуючи меншими активними навчальними середовищами на 24 місця, пише видання The Village.

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Ми передбачили справді гнучке середовище, яке зламало традиційну педагогіку, і натомість заохочували плавний досвід навчання, не обмежений стінами класу,

– говорить засновник та старший директор архітектора ZAS.

З зовнішньої сторони розташована сітка, що утворює фасад будівлі. Натхненний формою лотка для друкарів, який переважно використовували в XIX столітті, чотири окремі фасади будівлі відображають саме лоток, а прозорий фасад виконали зі склопакетів.



В кампусі є аудиторії на різну кількість студентів / Фото Archdaily

Два сади на даху об'єднують внутрішній і відкритий простори, щоб покращити громадський простір на верхніх рівнях будівлі.



Університет абсолютно не схожий на стандартний заклад освіти / Фото Archdaily

Виділення сучасного центрального поверху для здоров'я студентів надсилає потужний сигнал про те, що потреби в добробуті не просто задовольняються в Університеті Торонто, а їм надається пріоритет.