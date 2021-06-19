Замена содержания при сохранении формы: впечатляющее перевоплощение дома в Лондоне

Все чаще владельцы старых домов в Европе обращаются к дизайнерам вдохнуть в их пространство новую жизнь и придать ему свежести и света. Как с этим прекрасно справилась команда архитектурной студии Ван дер Стратена в Лондоне – читайте в материале.

"Грузинский" дом расположен в северной части Лондона. Кирпичный фасад остался неприкосновенным – он до сих пор в прекрасном состоянии и хорошо вписывается в окружающий район.

Интересно Эстетика и особенное пространство: презентация холла нового ЖК OBRIY 3

Клиент просил реорганизовать и расширить жилые помещения дома с террасой в районе Де Бовуар, чтобы помещение больше соответствовало современности.

Прекрасный дом в старом стиле​ / Фото Dezeen

В задней части дома существующий зимний сад и пристройка из выносных конструкций были удалены и заменены кирпичными помещениями, что впоследствии стали кухней и столовой. Кухня была разработана вокруг центрального острова. Обеденная зона расположена напротив кухни и имеет собственное встроенное хранилище.

Новое пространство поражает​ / Фото Dezeen

Лестница, соединяющая все три уровня дома, расположена во входном пространстве. Большие окна и большие двери для перехода между помещениями сделали дом более изысканным, уютным и функциональным.

Милый интерьер​ / Фото Dezeen

Хозяева довольны новым наполнением дома, ведь получили гармоничное пространство, в котором хочется жить и творить.