Замена содержания при сохранении формы: впечатляющее перевоплощение дома в Лондоне

Все чаще владельцы старых домов в Европе обращаются к дизайнерам вдохнуть в их пространство новую жизнь и придать ему свежести и света. Как с этим прекрасно справилась команда архитектурной студии Ван дер Стратена в Лондоне – читайте в материале.
"Грузинский" дом расположен в северной части Лондона. Кирпичный фасад остался неприкосновенным – он до сих пор в прекрасном состоянии и хорошо вписывается в окружающий район.
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Клиент просил реорганизовать и расширить жилые помещения дома с террасой в районе Де Бовуар, чтобы помещение больше соответствовало современности.
Прекрасный дом в старом стиле / Фото Dezeen
В задней части дома существующий зимний сад и пристройка из выносных конструкций были удалены и заменены кирпичными помещениями, что впоследствии стали кухней и столовой. Кухня была разработана вокруг центрального острова. Обеденная зона расположена напротив кухни и имеет собственное встроенное хранилище.
Новое пространство поражает / Фото Dezeen
Лестница, соединяющая все три уровня дома, расположена во входном пространстве. Большие окна и большие двери для перехода между помещениями сделали дом более изысканным, уютным и функциональным.
Милый интерьер / Фото Dezeen
Хозяева довольны новым наполнением дома, ведь получили гармоничное пространство, в котором хочется жить и творить.