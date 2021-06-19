"Грузинський" будинок розташований у північній частині Лондона. Цегляний фасад залишився недоторканним – він досі у чудовому стані та добре вписується в навколишній район.

Цікаво Естетика та особливий простір: презентація холу нового ЖК OBRIY 3

Клієнт просив реорганізувати та розширити житлові приміщення будинку з терасою в районі Де Бовуар, аби помешкання більше відповідав сучасності.

Прекрасний дім в старому стилі / Фото Dezeen

У задній частині будинку існуючий зимовий сад та прибудова з виносних конструкцій були вилучені та замінені цегляними приміщеннями, які згодом стали кухнею та їдальнею. Кухня була розроблена навколо центрального острова. Обідня зона розташована навпроти кухні та має власне вбудоване сховище.

Новий простір вражає / Фото Dezeen

Сходи, що сполучають усі три рівні будинку, розміщені у вхідному просторі. Великі вікна та великі двері для переходу між приміщеннями зробили дім більш вишуканим, затишним та функціональним.

Милий інтер'єр / Фото Dezeen

Господарі задоволені новим наповненням будинку, адже отримали гармонійний простір, в якому хочеться жити та творити.