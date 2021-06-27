Замок на горе: невероятное превращение церкви и кладбища в США

Кладбище Оберн – важная достопримечательность США. Как обновят важную архитектурное сооружение – читайте в материале.

Само кладбище Оберн стало для многих локаций захоронений в Америке идеальным примером, достойным подражания.

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Этот объект – замечательный исторический пример сельских кладбищ. Амбициозные основатели этого кладбища демократизировали дизайн, чтобы делать акцент не на религии, а на утешении и вдохновении.

Фантастическая историческое сооружение / Фото Archdaily

200-летнюю готическую локацию решили реставрировать, чтобы подчеркнуть ее историческое значение. В часовню добавили стеклянные стены, что максимизировало прозрачность и сохранило архитектурную идентичность.

Место будто нарисовано / Фото Archdaily

Виды направленные на небольшой внутренний сад между пристройкой и исторической часовней и вверх. Благодаря ландшафту с любого места вид просто невероятный.

Оберн – важное место в истории США, которое еще долго будет удивлять своей архитектурой.