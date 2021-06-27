Саме кладовище Оберн стало для багатьох локацій поховань в Америці ідеальним прикладом, вартим для наслідування.

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Цей об'єкт – чудовий історичний приклад сільських кладовищ. Амбітні засновники цього кладовища демократизували дизайн, щоб робити акцент не на релігії, а на розраді та натхненні.

Фантастична історична споруда / Фото Archdaily

200-річну готичну локацію вирішили реставрувати, аби підкреслити її історичне значення. До каплиці додали скляні стіни, що максимізувало прозорість та зберегло архітектурну ідентичність.

Місце неначе намальоване / Фото Archdaily

Види спрямовані на невеликий внутрішній сад між прибудовою та історичною каплицею та вгору. Завдяки ландшафту з будь-якого місця вигляд просто неймовірний.

Оберн – важливе місце в історії США, яке ще довго буде дивувати своєю архітектурою.