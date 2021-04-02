Засинати в обіймах природи: як виглядає будиночок для щастя
В Австрії створили невеликий будиночок, який швидко завоював популярність серед мінімалістів. Чим чудове це крихітне помешкання – читайте у матеріалі.
Джерело:Treehuger
Крихітні будиночки, які викликали багато скептичних зауважень та насмішок, завойовують все більшу армію прихильників та набирають популярності по всьому світу.
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Пандемія та карантин змусили людей переглянути пріоритети, тому зменшення кількості речей та вільне переміщення набули нового значення. У матеріальній гонці стає все менше учасників.
Насолода гармонією / Фото Treehugger
Австрійські архітекторки Анна Буш та Моніка Біньковська спроєктували крихітний будинок своєї мрії. Дім вже збудований, а в мережі не лише схвалили ідею, а й почали робити замовлення схожих проєктів.
Все необхідне і нічого зайвого / Фото Treehugger
Розташування біля озера та ефективне планування з економією простору робить цей будиночок не лише придатним до життя, а й цілком затишним місцем, яке дозволяє зосередитись на собі та навколишньому середовищі.
Сон в обіймах природи / Фото Treehugger
Крихітні будинки – хороша ідея економного власного житла, яка дозволить насолоджуватися природою та не гнатися за непотрібними речима.
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