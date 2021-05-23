Здоровое будущее: в Китае завершается строительство масштабного спортивного центра

Впечатляющий проект расположен в живописной местности между холмами и привлекательной рекой в провинции Чжэцзян. Новый первоклассный спортивный центр занимает участок площадью 300 тысяч квадратных метров.

Новейший комплекс спроектирован Шанхайским институтом архитектурного проектирования и исследований. Дизайн проекта базируется на уникальных характеристиках местного ландшафта. Спортивный комплекс, горы и вода завершают композицию и создают неповторимое место.

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Общая площадь проекта составляет почти 38 тысяч квадратных метров.

Оригинальная система ландшафтного планирования / Фото Аrchdaily

Основная часть здания незаметна и имеет чистый белый цвет. Здесь создан эффект бумажного веера благодаря легкой и неявной форме. Фасад здания мягко разворачивается между холмами и посетители могут насладиться волшебными видами.

Вода и горы – замечательные соседи для нового центра / Фото Аrchdaily

В комплексе применили систему функционального планирования: зал соревнований и тренировочный зал расположены параллельно друг к другу.