Новітній комплекс спроєктований Шанхайським інститутом архітектурного проєктування та досліджень. Дизайн проєкту базується на унікальних характеристиках місцевого ландшафту. Спортивний комплекс, гори та вода завершують композицію і створюють неповторне місце.

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Загальна площа проєкту складає майже 38 тисяч квадратних метрів.

Оригінальна система ландшафтного планування / Фото Аrchdaily

Основна частина будівлі непомітна і має чистий білий колір. Тут створено ефект паперового віяла завдяки легкій і неявній формі. Фасад споруди м’яко розгортається між пагорбами і відвідувачі можуть насолодитися чарівними видами.

Вода та гори – чудові сусіди для нового центру / Фото Аrchdaily

У комплексі застосували систему функціонального планування: зал змагань та тренувальний зал розташовані паралельно одне до одного.