Зеленый оазис в многоэтажке: как выглядит комплекс будущего в Сингапуре
Забота об окружающей среде – важный тренд современности. Как в Сингапуре поместили окружающую среду внутрь многоэтажек – читайте в материале.
Источник: ArchDaily
Комплекс "Marina One" – это новое слово в дискуссии о мегагородах в тропических регионах, которые в контексте увеличения населения и изменения климата сталкиваются с огромными проблемами. Это комплекс из 4 зданий, что охватывает более 400 тысяч квадратных метров.
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Комплекс построен вокруг "зеленого сердца" – общественного пространства, охватывающего несколько этажей. Этот трехмерный зеленый оазис отражает разнообразие тропической флоры.
Удивительный зеленый лабиринт / Фото ArchDaily
Взаимодействие между геометрией зданий и садом способствует естественной вентиляции и создает приятный микроклимат. Многоэтажки выполняют офисные, жилые и торговые функции. Комплекс готов принять 3 тысячи жителей.
Фантастический жилой комплекс / Фото ArchDaily
"Зеленое сердце" насчитывает более 350 различных видов деревьев и растений, озеленененная площадь составляет 37 тысяч квадратных метров. Вдохновленная природными изменениями климата на разных вертикальных уровнях тропических лесов, ландшафтная архитектура имитирует зеленую долину с ее вариациями климата в зависимости от уровня.
Удивительный сад посреди жилого комплекса / Фото ArchDaily
"Marina One" – это яркий проект тропического жилого комплекса, который станет новой веткой в понимании современной архитектуры.
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