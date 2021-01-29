Ближний Восток – это роскошь, которая стала частью жизни, а помпезные архитектурные сооружения превратились в обыденность. О лучших из них – читайте в материале.

Источник: 24 канал

Ближний Восток - это регион мира, в котором любят лакшери-стиль, помпезность и величие. Здесь расположена часть чрезвычайной архитектуры, которая не сможет не очаровать.

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Fairy Chimney Hotel, Каппадокия

Невероятный отель в Турции вырезан из конусообразных горных образований. Сооружение Fairy Chimney Inn – это здание чистой фантазии.

Неземной вид отеля / Фото Harmonies

Гостиница – это часть 1500-летнего византийского монастыря. Интерьер перекликается с шепотом монахов, что когда-то жили там.

Burj Khalifa, Дубай

Многофункциональный небоскреб, самое высокое здание в мире высотой 828 метров. Разработано архитектурной фирмой Skidmore, Owings&Merrill, базирующейся в Чикаго.

Красота и величие / Фото Esquire

У знаменитой башни есть еще несколько рекордов: самая высокая отдельно стоящая постройка, самая высокая автономная конструкция, самый высокий занятой этаж и самая высокая открытая смотровая площадка в мире.

Мечеть шейха Заида, Абу-Даби

Расположена в столице Объединенных Арабских Эмиратов, является крупнейшей мечетью в стране. Строительство продолжалось 12 лет. Площадь мечети 22 412 квадратных метра – это впечатляющий памятник, который спроектировал сирийский архитектор Юсеф Абделки.

В мечети может находиться одновременно 41 тысяча человек / Фото CNN

Мечеть в Абу-Даби – это кропотливый труд около 3 тысяч человек из 38 мировых строительных компаний.

Национальный музей Катара, Доха

Музей истории Катара получил название "Роза Пустыни" благодаря своей уникальной форме – системе соединенных между собой дисков. Создателем здания является архитектор Jean Nouvel. Площадь музея составляет 52 тысячи квадратных метров.

Кроме музея здесь есть аудитории, ресторан на крыше и ботанический сад / Фото As architecture

В состав комплекса также входит Королевский дворец шейха Абдуллы бин Джасима Аль Тани – историческое здание 20 века, которое было сохранено и отреставрировано.

Amman Rotana, Амман

Отель Amman Rotana расположен в сердце столицы Иордании и является самым высоким зданием в стране. Также это первый отель-башня. 188-метровое здание – разработка Architecture-Studio.

Башня возвышается над горизонтом в Аммане / Фото The Skyscraper Center

Лакшери-отель входит в известную сеть Rotana и имеет 412 роскошных номеров.

Kingdom Centre, Эр-Рияд

Центр Царства – 300-метровая башня, один из знаковых символов Саудовской Аравии. Небоскреб разработал принц Аль-Валид бен Талал. Башня занимает территорию площадью 100 тысяч квадратных метров.

Особенностью башни является перевернутая параболическая арка, увенчанная общественным мостом на небе / Фото Gulf News

Это многофункциональный комплекс, в котором размещен торговый центр "Аль-Мамлака" площадью 57 тыясч квадратных метров, офисы, отель Four Seasons Riyadh.

The Bahrain World Trade Center, Манама

Мировой торговый центр Бахрейна – это комплекс башен-близнецов, одно из архитектурных чудес арабского мира. Особенность творения архитектурной студии Atkins – башни, соединенные тремя мостами, каждый из которых имеет ветровую турбину.

Торговый центр имеет 240 метров высоты и 50 этажей / Фото ArchDaily

Bibliotheca Alexandria, Александрия

Библиотека в Египте – это просто рай для книголюбов. В ней может быть размещено около 4 миллионов томов книг, а основной читальный зал занимает 20 тысяч квадратных метров. Здание окружено зеркальным бассейном и просторной площадью, пешеходный мостик связывает библиотеку с соседним Александрийским университетом.

Дизайн библиотеки креативный и смелый / Фото CNN

В комплексе также есть четыре музея, планетарий и художественные галереи.