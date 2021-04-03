Жемчужина Люксембурга: как должна выглядеть современная библиотека
Национальная библиотека Люксембурга – это вдохновляющее общественное пространство, которое не хочется покидать. Оно побуждает каждого, кто сюда приходит, учиться и обмениваться знаниями.
Источник:Archdaily
Национальная библиотека Люксембурга – это замечательное пространство, где хранятся важные культурные тексты. Эта библиотека – фундаментальный камень местного интеллектуального сообщества.
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Проект создали архитекторы из Bolles + Wilson. Им удалось поместить под одной крышей несколько функциональных объектов.
Пространство, что вдохновляет на обучение / Фото Archdaily
Снизу расположены фойе и кафе, выше конференц-залы и учебные классы. Рядом с читальней расположены рабочие места на террасе и уютные книжные полки.
В библиотеке есть много функциональных зон / Фото Archdaily
Архитектурный замысел – однородность и единство общего объема здания с подземным архивом и взаимодействие всех пространств. Материалы для интерьера были выбраны с учетом их теплопоглощающих способностей.
Сочетание изысканности и современности / Фото Archdaily
Библиотека Люксембурга – замечательное современное общественное пространство, которое пособствует единению и развитию общества.
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