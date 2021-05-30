Жемчужина пустыни: в Марокко обновили технологический университет

Пустынная архитектура – особенная, ведь должна отвечать на множество вызовов. Как выглядит новый университет в городе Сафи – читайте в материале.

Новое сооружение является произведением коллаборации трех местных архитекторов. Им удалось создать среди пустыни место, которое вдохновляет на новые знания.

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Общая площадь университета составляет более 7 тысяч метров. Здесь есть учебные классы, мастерские, библиотеки и кабинеты для преподавателей и персонала.

"Пустынный" университет / Фото Archdaily

Здание расположено рядом с центром города, но благодаря дизайну и окружающей местности похоже на оазис посреди пустыни. Фрагментированность здания позволяет обеспечить помещениям хорошую вентиляцию и освещение.

Пространство знаний и вдохновения / Фото Archdaily

Все внешние зоны соединены дорожками и местами для работы и отдыха. Также архитекторы позаботились о долговечности сооружения и простоте обслуживания.