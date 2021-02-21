Здание из стального каркаса и стекла является семейным домом с жилыми помещениями и столовой, которые выходят в прекрасный сад.

Основной концепцией проекта архитектурной студии Aretz Dürr Architektur было создание одного пространства и визуального соединения с прекрасным садом с пышной растительностью.

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Внешний вид здания является результатом функциональных и архитектурно-пространственных требований.

Изысканный минимализм из стекла / Фото Dezeen

Коробка сделана из обычного стального каркаса из 16 тонких стальных колонн, расположенных по краю прямоугольной конструкции, которая поддерживает крышу и первый этаж.

Великолепный вид на сад / Фото Dezeen

Геометрический порядок структуры соответствует принципам экономического и ресурсосберегающего мышления. Колонны расположены на расстоянии двух метров друг от друга и соединены филигранным алюминиевым фасадом, который создает пять проемов окон на садовом фасаде.

Геометрический рисунок / Фото Dezeen

Каждое окно покрыто внешними жалюзями для защиты от солнца. Внутри дом разделен на две части для двух поколений, которые сейчас там проживают.