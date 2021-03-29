"Жить как гусь": в Бангкоке построили отель с необычной концепцией
Сегодня для гостиниц идеального сервиса недостаточно, чтобы привлекать внимание гостей. Сейчас битва услуг переросла в битву концепций, что порождает новые и довольно необычные идеи.
Источник:Archdaily
Архитекторы SIM Studio получили довольно необычное задание: создать отель, который будет отвечать "жизни гуся": простой свободной жизни среди природы.
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Такая необычная концепция пришла владельцу отеля на ум, когда он гулял Центральным парком в Нью-Йорке.
Внешняя конструкция – для безопасности и зелени / Фото Archdaily
Ранее это помещение было старым 5-этажным магазином. Общая площадь здания составляет 900 квадратных метров.
Приветливый ресторан отеля / Фото Archdaily
На первом этаже теперь расположен ресторан, а бар поместили на крыше. Гостей отеля готовы принять 20 номеров.
Экзотический минимализм / Фото Archdaily
Каждое пространство отеля является гибким, поэтому в будущем сможет легко испытать трансформации.
Гостеприимная рецепция и лобби / Фото Archdaily
Новый отель в Бангкоке – это новый подход к обслуживанию клиентов и яркие впечатления от пребывания в его стенах.
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