Сьогодні для готелів ідеального сервісу замало, аби привертати увагу гостей. Зараз битва послуг переросла у битву концепцій, що породжує нові та доволі незвичні ідеї.

Архітектори SIM Studio отримали доволі незвичне завдання: створити готель, який відповідатиме "життю гусака": просте вільне життя посеред природи.

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Така незвична концепція спала власнику готелю на думку, коли він гуляв Центральним парком у Нью-Йорку.

Зовнішня конструкція – для безпеки та зелені / Фото Archdaily

Раніше це приміщення було старим 5-поверховим магазином. Загальна площа будівлі становить 900 квадратних метрів.

Привітний ресторан готелю / Фото Archdaily

На першому поверсі тепер розташований ресторан, а бар помістили на даху. Гостей готелю готові прийняти 20 номерів.

Екзотичний мінімалізм / Фото Archdaily

Кожен простір готелю є гнучким, тому в майбутньому зможе легко зазнати трансформацій.

Гостинна рецепція та лоббі / Фото Archdaily

Новий готель у Бангкоці – це новий підхід до обслуговування клієнтів та яскраві враження від перебування у його стінах.