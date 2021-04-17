Жизнь в путешествии: как выглядит футуристический трейлер за 25 тысяч долларов
Для владельцев электромобилей создали замечательный кемпер, который может похвастаться не только футуристическим дизайном, но и функциональностью.
Источник:Caranddriver
Удивительный кемпер создала компания Polydrops, историю которой в 2017 году начали супруги Кюнхена Лью и Джи Ча. Пара отошла от архитектурного дизайна и начала работать над прототипом компактного прицепа.
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Им удалось заручиться поддержкой владельцев электромобилей, которые из-за пандемии хотели больше времени посвятить путешествиям.
Крутой дизайн будущего / Фото Caranddriver
В зависимости от солнечной батареи и аккумулятора дом может быть автономным до 6 дней. Кроме встроенных батарей и освещения трейлер поддерживает такие приборы как кондиционер, обогреватель, холодильник, индукционная варочная поверхность и 110-вольтовая розетка.
Комфорт в любой точке мира / Фото Caranddriver
Цена трейлера стартует с 25 тысяч долларов. Также за отдельную плату его можно усовершенствовать модулем мини-кухни и встроенного Bluetooth-динамика. Также можно поставить лучшие солнечные панели и более мощный аккумулятор.
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