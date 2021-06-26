Команда ACPV создала проект замечательного четырехэтажного комплекса, который будет содержать как жилые, так и коммерческие помещения.

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Площадь здания составляет 1700 квадратных метров. Она будет расположена в двух шагах от исторических памятников города, поэтому дизайнеры позаботились о том, чтобы новый дом гармонично продолжал историческую линию района.

Исторические памятники будут антуражем нового комплекса / Фото Designboom

Пешеходная зона перед домом будет ярко освещена. Также команда обновит площадь и превратит ее в пространство покоя и неторопливости.

Современное здание в историческом стиле / Фото Designboom

Окна дома "выжгли" бронзой, чтобы придать ему миланской неповторимости. ACPV сумели создать проект, который отвечает на современные потребности жителей и бизнеса, но вместе с тем становится неотделимой частью истории Милана.