Искусство – это не только выставки, музеи или культурные центры, а соответствующий стиль жизни, полный вдохновения и изысканности. О новом жилом комплексе от LEV Development, который позволит каждый день чувствовать себя творцом и будет вдохновлять на свершения – в нашем материале.

Мы привыкли воспринимать искусство как роскошь, что спряталась за дверью выставочных залов. Но вдохновение – это то, в чем мы нуждаемся каждый день, что побуждает нас к действию и учит наслаждаться моментом.

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Искусство – это соответствующее состояние души и образ жизни, что привлекает прекрасное в каждый день нашей жизни. Созерцание скульптур, картин и предметов современного искусства побуждает к креативному мышлению, творчеству и вдохновения.

Компания LEV Development решила создать место, которое позволит понять, что искусство – это то, что мы можем создать собственными силами, что нам тоже отведена роль художников, а не обычных сторонних наблюдателей. Отныне скульптуры, картины и предметы современного искусства – это не привилегия галерей, а обыденность жителей ЖК ARTHOUSE park.

ЖК ARTHOUSE park – это дом, которого коснулись художники, где коридоры легко спутать с галереями, где стены украшают аутентичные картины. В этом проекте от LEV Development обычная прогулка холлом превратится в наслаждение арт-выставкой, которая поможет вдохновиться на работу или найти решение, которое долго скрывалось за потоком мыслей.

ARTHOUSE park – новый жилой комплекс бизнес-класса, расположенный рядом с Малоголосковским парком. Он готов ответить на любые запросы жителей: отличное расположение и виды из окна, большой парк для досуга, удобная планировка, паркинг, дизайнерский холл в стиле ART и дополнительная приватность благодаря концепции представительных этажей, которую воплощено впервые во Львове – все это будет доступно для жителей ARTHOUSE park.

ЖК ARTHOUSE PARK:

цена от 19 100 м2

старт строительства – IV квартал 2020 года

окончание строительства – IV квартал 2022 года

Парк рядом с ЖК "ARTHOUSE park" станет барьером между собственным домом и внешним миром, местом покоя, семейных прогулок, утренних пробежек и дружеских встреч. Искусство внутри комплекса вдохновит погрузиться в себя и задать себе много глубоких вопросов. Как рассказал соучредитель LEV Development Александр Островский:

Когда размышляем о проектах, которые стремимся воплотить в жизнь, мы ставим себе несколько важных вопросов: что они принесут обществу, какие исторические и ценностные последствия они будут иметь? Мы понимаем, что здания, которые мы строим, останутся на многие годы после нас. Улучшаем ли мы среду, создавая новые объекты, даем ли мы человечеству что-то полезное, вдохновляем ли творить, создавать, испытывать счастье, быть счастливыми здесь и сейчас?

Именно эти глобальные вопросы позволяют команде LEV Development творить пространства, в которых хочется жить и наслаждаться каждым мгновением. Одним из этих пространств стал и ARTHOUSE park – художественное жилье возле парка, которое никогда не превратится в обычный пункт между работой и бытовыми заботами.

Узнать больше о ценах и квартирах в ЖК ARTHOUSE park можно на сайте LEV Development или в отделах продаж: