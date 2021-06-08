Жизнь на воде: в гавани Копенгагена планируют построить искусственный остров

В парламенте Дании приняли впечатляющий проект – строительство искусственного острова, на котором планируют поселить около 35 тысяч человек. Новый объект будет защищать гавань от наводнения и штормов.

Проект получил название Lynetteholm, он будет расположен у побережья Копенгагена, его площадь составит 275 гектаров. Остров спроектировали студии Arkitema и Tredje Natur.

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Остров не только расширит границы многолюдной столицы и крупнейшего города Дании – здесь планируют сформировать новый жилищно-деловой район.



Визуальный проект Lynetteholm / Фото Dezeen

На строительство острова по предварительным оценкам уйдет около 30 лет. Частично это связано с тем, что для строительства острова нужно транспортировать 80 миллионов тонн почвы. По подсчетам это 350 грузовиков в день.

Инновационное решение / Фото Dezeen

Искусственный остров будет расположен между районами Нордхавном и Рефшалеоеном и будет защищать город от частых штормовых всплесков и поднятия уровня воды.

Однако у проекта немало критиков. В частности, вызывает серьезную обеспокоенность то, что Lynetteholm будет иметь возможные пагубные последствия для окружающей среды Балтийского моря.