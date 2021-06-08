Проєкт отримав назву Lynetteholm, він буде розташований біля узбережжя Копенгагена та матиме площу 275 гектари. Острів спроєктували студії Arkitema та Tredje Natur.

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Острів не тільки розширить межі багатолюдної столиці та найбільшого міста Данії – тут планують сформувати новий житлово-діловий район.



Візуальний проєкт Lynetteholm / Фото Dezeen

На будівництво острова за попередніми оцінками піде близько 30 років. Частково це пов’язано з тим, що для будівництва острова потрібно транспортувати 80 мільйонів тонн ґрунту. За підрахунками це 350 вантажівок на день.

Інноваційне рішення / Фото Dezeen

Штучний острів буде розташований між районами Нордхавном і Рефшалеоеном і захищатиме місто від частих штормових сплесків і підняття рівня води.

Проте у проєкту є чимало критиків. Зокрема, викликає серйозні занепокоєння те, що Lynetteholm матиме можливі згубні наслідки для навколишнього середовища Балтійського моря.