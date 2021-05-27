Невероятные владения имеют площадь в 1160 квадратных метров. Пространное помещение разместилось почти на трех гектарах заросших травой полян. Среди залитых солнцем склонов и окруженный деревьями секвойи дом имеет высокий уровень приватности.

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Мадонна выделила колоссальных 19,3 миллиона долларов на приобретение этого невероятного жилья в Калифорнии.

Блестящие владения / Фото Celebrity News

Помещение построено с 7 спальнями и 9 ванными комнатами. Дом имеет несколько особенностей: роскошную прихожую с двойной высотой потолка, просторную кухню шеф-повара и бар для развлечений. В фойе расположен изысканный рояль с креслами для сидения и двойными окнами, за которыми раскинулся замечательный пейзаж.

Вечерний вид на бассейн и спа / Фото Celebrity News

В доме оборудовано несколько террас, с которых открывается вид на бассейн и спа. Среди вип-удобств здесь можно выделить шикарный офис, винный погреб, фитнес-студию, мини-театр, просторный сарай, автогалерею на пять автомобилей и баскетбольную площадку.



В доме предусмотрено все для максимальной приватности / Фото Celebrity News

На территории также расположен гостевой дом на две спальни. В хижине есть невероятный кабинет с деревянными панелями со встроенными книжными полками и камином.

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