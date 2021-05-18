Школа серед пісків: як виглядає освітній заклад для дівчат в пустелі Тар

Школа у пустелі Тар в Індії має незвичну овальну форму та створена виключно для дівчат віком від п’яти до шістнадцяти років. Основним матеріалом використаним при будівництві був місцевий пісковик.

Новітній освітній заклад розташований у пустелі Тар на півночі Індії. Школа Раджкумарі Ратнаваті була побудована для понад 400 дівчат. Нью-Йоркська студія Diana Kellogg Architects звернула увагу на символи жіночності для дизайну овальної школи.

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Структура закладу схожа на форт та поєднується з навколишнім середовищем. Будівля ніби виростає з ландшафту.

Освітній заклад серед пустелі / Фото Dezeen

Школа зведена з використанням ручного різьбленого піщанику місцевого виробництва. Фортоподібна конструкція має площу 836 квадратних метрів та складається з трьох круглих елементів.



Простір для розвитку та навчання / Фото Dezeen

Я врешті-решт зупинилася на овальній формі, яка є репрезентативністю жіночності й перекликалася із формулюванням нескінченності, – зазначає Діана Келлог.

Ділянки кам'яних стін створені для охолодження простору / Фото Dezeen

Школа складається із кількох конструкцій. Велика зовнішня стіна огинає периметр школи та захищає навчальні класи. Також тут є овальний внутрішній дворик.