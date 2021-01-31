Сліпуча розкіш: вілла-замок у самому серці Техасу – фото

Техас – це місцевість, яку важко вразити помпезністю та розмахом будинку. Про дім, якому це вдалося – читайте у матеріалі.

Джерело: Jamesedition

Шикарний особняк із видом на величну засніжену гору розташований на схилі пагорба і має величний інтер'єр.

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Маєток має захопливі розміри у 1600 квадратних метрів.

Яскрава зоря посеред гір та зелені / Фото Jamesedition

Особняк розроблений архітекторами фірми Boulder. Дім із центральним двориком, мансардними вікнами, скатними дахами, башточками та скульптурними деталями виглядає просто захопливо.

Відкрита веранда із захопливим пейзажем / Фото Jamesedition

У будинку є 6 спалень та 8 ванних кімнат.

Білосніжний інтер'єр / Фото Jamesedition

Мармурова підлога, що використовується у всьому будинку, відбиває сонячне світло, створюючи заспокійливий природний освітлений інтер’єр. Праворуч від входу знаходиться чудова кімната з величезною скляною стіною, повною гірських перспектив, спеціальним каміном з вапняку та унікальними деталями.

Білий мармур виглядає надзвичайно естетично / Фото Jamesedition

Цей мармуровий замок є втіленням вишуканого смаку та витриманої розкоші, чим може похизуватися далеко не кожен заможний власник будинку.