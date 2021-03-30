Спокуслива акція на житло мрії в столиці: як вигідно придбати квартиру в ЖК LIFE STORY

Джерело:24 канал
Компанія LEV Development пропонує чудові умови для придбання квартири у ЖК LIFE STORY, що розташований поруч з Феофанією. Про вигідну акцію та особливості житлового комплексу – читайте у матеріалі.
Доволі рідко на ринку нерухомості можна знайти житло, яке відповідатиме вимогам сучасності та разом з тим дозволить насолоджуватися неквапливим життям. Таким місцем став LIFE STORY – житловий комплекс від LEV Development, який забезпечує швидкий доступ як до активного життя, так і неквапливого відпочинку на природі.
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Перша перевага LIFE STORY – його розташування. Щоб насолодитися красою природи, погуляти з сім’єю та набратися натхнення у парку Феофанія, не потрібно витрачати багато часу – достатньо лише 7 хвилин неспішної прогулянки.
Також тут зручна транспортна розв’язка, яка необхідна для швидкого життя сучасного містянина: станція метро "Теремки" розташована за 10 хвилин від будинку, а дорога в центр Києва займе 20 хвилин. Також поруч із будинком є зупинка громадського транспорту.
Район біля ЖК LIFE STORY готовий відповісти на будь-який запит: тут є медичні заклади, зоомагазин, нотаріальні та юридичні послуги, курси іноземних мов, державні та спеціалізовані ліцеї. Поруч розташовані торговельні центри Магелан, Епіцентр, ART mall, Metro cash&carry та Аракс, а музей "Пирогово", Експоцентр ВДНГ, київський іподром, картинг-центр та "Дитяче місто професій" готові потішити любителів розваг.
Чиказький стиль архітектурного дизайну комплексу робить LIFE STORY простором, куди хочеться повертатися та яким легко пишатися. ЖК LIFE STORY складається з двох секцій та матиме 16 поверхів. Чудовий фасад буде прикрашати продумане художнє освітлення будинку. Дах будинків також наповнений приємним освітленням: тут можна буде залюбки спостерігати за нічним містом, а зранку насолодитися заняттям йогою.
Представницькі поверхи у ЖК LIFE STORY готові не лише потішити фантастичними панорамними виглядами, а й гарантувати додаткову приватність.
Концептуальне та красиве житло поблизу неймовірного парку Феофанія – це комплексне помешкання із дизайнерським підходом, продуманою інфраструктурою із безліччю зелених зон. ЖК LIFE STORY буде чудовим острівцем спокою, де хочеться жити та крокувати до нових життєвих звершень.
До 1 травня компанія LEV Development надає чудову можливість придбати квартири у ЖК LIFE STORY у безвідсоткове розтермінування на 12 місяців.
Дізнатися більше про акцію, переваги та ціни квартир у ЖК LIFE STORY можна на сайті LEV Development та у відділах продажу: