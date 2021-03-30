Спокуслива акція на житло мрії в столиці: як вигідно придбати квартиру в ЖК LIFE STORY

Компанія LEV Development пропонує чудові умови для придбання квартири у ЖК LIFE STORY, що розташований поруч з Феофанією. Про вигідну акцію та особливості житлового комплексу – читайте у матеріалі.

Доволі рідко на ринку нерухомості можна знайти житло, яке відповідатиме вимогам сучасності та разом з тим дозволить насолоджуватися неквапливим життям. Таким місцем став LIFE STORY – житловий комплекс від LEV Development, який забезпечує швидкий доступ як до активного життя, так і неквапливого відпочинку на природі.

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Про ЖК LIFE STORY

Перша перевага LIFE STORY – його розташування. Щоб насолодитися красою природи, погуляти з сім’єю та набратися натхнення у парку Феофанія, не потрібно витрачати багато часу – достатньо лише 7 хвилин неспішної прогулянки.

Також тут зручна транспортна розв’язка, яка необхідна для швидкого життя сучасного містянина: станція метро "Теремки" розташована за 10 хвилин від будинку, а дорога в центр Києва займе 20 хвилин. Також поруч із будинком є зупинка громадського транспорту.

Район біля ЖК LIFE STORY готовий відповісти на будь-який запит: тут є медичні заклади, зоомагазин, нотаріальні та юридичні послуги, курси іноземних мов, державні та спеціалізовані ліцеї. Поруч розташовані торговельні центри Магелан, Епіцентр, ART mall, Metro cash&carry та Аракс, а музей "Пирогово", Експоцентр ВДНГ, київський іподром, картинг-центр та "Дитяче місто професій" готові потішити любителів розваг.

Чиказький стиль архітектурного дизайну комплексу робить LIFE STORY простором, куди хочеться повертатися та яким легко пишатися. ЖК LIFE STORY складається з двох секцій та матиме 16 поверхів. Чудовий фасад буде прикрашати продумане художнє освітлення будинку. Дах будинків також наповнений приємним освітленням: тут можна буде залюбки спостерігати за нічним містом, а зранку насолодитися заняттям йогою.

Представницькі поверхи у ЖК LIFE STORY готові не лише потішити фантастичними панорамними виглядами, а й гарантувати додаткову приватність.

Концептуальне та красиве житло поблизу неймовірного парку Феофанія – це комплексне помешкання із дизайнерським підходом, продуманою інфраструктурою із безліччю зелених зон. ЖК LIFE STORY буде чудовим острівцем спокою, де хочеться жити та крокувати до нових життєвих звершень.

Про акцію

До 1 травня компанія LEV Development надає чудову можливість придбати квартири у ЖК LIFE STORY у безвідсоткове розтермінування на 12 місяців.

Кількість квартир, які можна придбати на акційних умовах, обмежена, тому якщо ви мріяли про сучасне житло, яке готове відповісти на всі потреби сучасного життя та максимально економити ваш час – не зволікайте, а робіть сміливий крок назустріч своїй мрії.

Дізнатися більше про акцію, переваги та ціни квартир у ЖК LIFE STORY можна на сайті LEV Development та у відділах продажу: