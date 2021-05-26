Стрибок у висоту: в Нью-Йорку Йорку завершується будівництво хмарочоса Central Park Tower

Вже скоро закінчиться будівництво одного із найвищих житлових будинків у світі. Зараз вежа займає 13-те місце у світі за висотою.

Захоплива вежа висотою 472 метри розташована у популярному районі Нью-Йорка, всього за кілька кварталів від Центрального парку. Будівництво хмарочоса розпочалося у вересні 2019 року, а офіційне відкриття комплексу відбудеться вкінці цього року.

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Хмарочос Central Park Tower спроєктували два відомі архітектори: Адріан Сміт та Гордон Гілл.



Вежа розташована за адресою 225 West 57th Street / Фото Dezeen

Окрім одного із найвищих житлових будинків у світі, Центральна паркова вежа також є другим за висотою хмарочосом як у США, так і в західній півкулі.



Хмарочос має світловідбивальний скляний фасад / Фото Dezeen

Надзвичайний житловий комплекс має 179 резиденцій, які розташовані від 32-го поверху. Найбільші квартири мають вісім спалень та площу понад 1600 квадратних метрів.



Апартаменти обладнані дизайнерською стелею з подвійною висотою / Фото Dezeen

Для жителів буде запропоновано чимало ексклюзивних послуг. Тут планують відкрити приватний клуб, басейн, сигарний бар та велику бальну залу.

Універмаг Nordstrom займає цоколь вежі / Фото Dezeen

Окрім резиденцій у Central Park Tower також буде готель, а відомий універмаг Nordstrom розташується біля основи вежі.