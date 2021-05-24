Сучасність серед гір: будинок в Перу, який дивує довершеним контрастом

Студії Riofrio Arquitectos вдалося створити затишний будинок, якому не бракує оригінальності. Прямі лінії та білий колір поруч з природним оточенням – доволі неочікуване поєднання, дарує неповторний ефект.

Господарі будинку володіли земельною ділянкою у горах Чаклакайо площею в 1105 квадратних метрів. Вони хотіли отримати затишний будинок, який виділятиметься з навколишніх пейзажів.

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Архітектори спроєктували дім площею 212 квадратних метрів, який має доволі незвичний дизайн завдяки відкритим балкам.

Казкова територія / Фото Archdaily

Балки мають важливе функціональне призначення: вони допомагають контролювати світло, яке потрапляє всередину будинку, що надзвичайно важливо для місцевого клімату.

Затишна атмосфера / Фото Archdaily

Планування будинку функціональне і просте: компактний блок у формі літери "L" містить велику вітальню, яка сполучена з кухнею, три спальні та дві ванні кімнати. Насолоджуватися компанією сім'ї та друзів можна на великій терасі, яка є окрасою дому.

Відпочинок серед пейзажів / Фото Archdaily