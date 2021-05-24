Унікальне смарагдове кафе стане новою перлиною Нью-Йорка. Концепція кафе, яку розробила студія ReutovDesign, поєднує в собі креативну інтерпретацію сучасного дизайну та природного стилю.
Цікаво Кактуси та екзотичний інтер’єр: квартира у Нью-Йорку, яка вражає оригінальністю
Затишний заклад має площу всього 46 квадратних метрів. Втім, ідея кафе не в тому, щоб вражати розмірами.
Невибагливий, але стильний інтер'єр / Фото Archdaily
Яскрава та барвиста реалізація передбачає "пробиття" паростків бамбука крізь сірий бетон.
Місце спокою та гармонії / Фото Archdaily
Бетонні стіни контрастують з скляними меблями та зеленими елементами, що створює неперевершену атмосферу.
Новий погляд на "природний" дизайн / Фото Archdaily
Концентрація думок на спокої та творчості – головна ідея проєкту, яку вдалося втілити на 100%.