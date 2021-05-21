Сучасний фермерський будинок: як виглядає дім мрії Міли Куніс та Ештона Катчера

Нещодавно завершився ремонт у фермерських володіннях зіркової пари. Саме тут вони змогли втілити всі свої дитячі мрії.

Подружжя назвало 6-гектарну власність KuKu Farms. Окрім зведення довгоочікуваного дому Міла Куніс та Ештон Катчер займаються тут відновлювальним землеробством, метою якого є природне підвищення якості ґрунту. Пара одружилася у 2015 році й з того часу працювала над створенням свого ідеального сімейного будинку.

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Зірковий проєкт вдався завдяки колаборації архітектора Говарда Бакена та дизайнера інтер'єру Вікі Чарльз.

Шикарний дворик та басейн / Фото People

Ми хотіли дім, а не маєток, – саме так зазначає Ештон Катчер.

У вишуканій споруді витриманий дизайн та неймовірні деталі.

Скляна вітальня / Фото People

За задумом будинок мав виглядати як старий сарай, який перетворено на віллу. Проєкт сучасного фермерського будинку втілився у життя завдяки досконало підібраним матеріалам, серед яких регенероване дерево, бетон та скло.

Зіркова сімейна пара у своєму новому домі / Фото People

На 6 гектарах землі розташовано головний будинок, хатина для гостей, сарай для розваг та павільйон для барбекю на задньому дворі. Вся нерухомість живиться від сонячної енергії.

Простора їдальня / Фото People

У дизайні використали предмети інтер’єру з їхніх минулих будинків, зокрема крісла в стилі трону, замовлені Катчером в Індії, і кришталеву люстру, яка прикрашає сарай для розваг.