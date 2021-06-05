Світло мистецтва: у Чехії відкрили нову галерею

Мистецькі галереї – це простір, який надихає, спонукає забути про буденність та творити. Як цю концепцію втілили у чеському місті Брно – читайте у матеріалі.

Проєкт галереї створив архітектор Шимон Розвалка. У 615 квадратних метрах він хотів створити простір, який буде не лише підкреслювати витонченість мистецтва, а й стане місцем творчої та соціальної взаємодії.

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У будівлі також розташована студія йоги. Архітектор хотів уникнути усіх кліше, пов'язаних з цим заняттям, тож створив затишну студію з дерев'яним інтер'єром, а простір за вікном наповнив зеленню.

Особлива студія йоги / Фото Archdaily

Нова будівля є частковою трансформацією існуючої, більшу частину яку знесли через невідповідність проєкту.

Світлий інтер'єр з дерев'яними елементами – чудове поєднання / Фото Archdaily

Архітекторам вдалося створити світлий простір, в якому поєдналися насолода мистецтвом та активні заняття йогою.

Світло – основа дизайну галереї / Фото Archdaily

