Житловий комплекс ARTHOUSE PARK – це унікальний простір, в якому одразу відчуваєш себе особливим. Мистецьке середовище більше не власність виставок та галерей – LEV Development та студія Марка Савицького створили його у новому житловому комплексі.

Читайте також Мистецтво вдома: як має виглядати хол житлового комплексу

Мешканці ARTHOUSE PARK відчують силу мистецтва, як тільки переступатимуть поріг дому. Холи житлового комплексу – це мистецькі обійми, якими дім вітає своїх господарів.

Чудова кольорова гамма підкреслює витонченість мистецтва на стінах. Поєднання білого, графітового та смарагдового кольорів створило неймовірну атмосферу, заради якої ми відвідуємо виставки та інші святкові події. Мешканці ARTHOUSE PARK не платитимуть за мистецтво – вони житимуть серед нього.

Разом з тим дизайнери зуміли уникнути камерності галерей, щоб мешканці відчували, що вони вдома. Зробити це вдалося завдяки зручним меблям, які дають можливість насолодитися мистецтвом у спокої та комфорті, та підлозі з керамограніту, яка викладена у геометричне панно, що додає простору динамічності.

Представницькі поверхи – це концепція, яку LEV Development втілює першим у Львові. Мистецькі коридори, килимова плитка, дизайнерські меблі та казковий вигляд – це житло нікого не залишить байдужим.

Представницькі поверхи – це простір, який створений з турботою про мешканців. Ми розуміли, що тут люди творять, працюють, кохають, тому це місце особливе. Сусідами тут будуть однодумці з такими ж цінностями, що дуже важливо у сучасному світі. Тут хочеться жити, – розповів Марк Савицький.

ARTHOUSE park – це житловий комплекс бізнес-класу на Малоголосківській, який дозволить відчути себе митцем. Це простір, який надихає, підштовхує ставити глибокі запитання та змушує усвідомити неймовірні масштаби своїх сил та можливостей.

Чудове розташування та види з вікна, великий парк для дозвілля, зручне планування, паркінг, дизайнерський хол в стилі ART та додаткова приватність завдяки концепції представницьких поверхів, яку втілено вперше у Львові – усе це доступне у комплексі, кожен метр якого просякнутий натхненням. Дізнатися більше про ЖК ARTHOUSE park та квартири у новому житловому комплексі можна на сайті LEV Development та у відділах продажу в м. Львів: