Трансформація та інновації: проєкт дивовижного кампуса у США

Трансформаційний проєкт Knight Campus орієнтований на підтримку дослідників у процесі просування ініціативи скоротити терміни між відкриттям, розробкою та впровадженням інновацій, які матимуть позитивний вплив на суспільство.

Knight Campus заохочує співпрацю між дослідниками з найрізноманітніших наукових галузей і покликаний створити більше взаємодій між ними в середовищі, яке надає перевагу здоров'ю та оптимізує людські ресурси.

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Інноваційний комплекс має Г-подібні вежі, які звернені одна до одної, щоб підкреслити підняту терасу та внутрішній дворик, з'єднані зверху прозорим з'єднувачем.

Напівпрозорий навіс над терасою забезпечує захист під час дощу та наповнює світлом зовнішнє середовище для відпочинку.

Неймовірні панорамні вікна / Фото Аrchdaily

Північні сторони двох веж, які складаються з внутрішнього дворика і тераси, охоплюють простір у скляній системі навісних стін, який розкриває структуру будівлі.

Шикарний простір для відпочинку / Фото Аrchdaily

Відкриті робочі простори зі змінним масштабом розподілені по об'єкту та дозволяють дослідницьким групам користуватися різними середовищами.

Два верхні поверхи закладу містять міждисциплінарні дослідні зони, які об'єднують експериментальні та обчислювальні дослідження.

Грандіозний вид комплексу / Фото Аrchdaily

Автором цього грандіозного проєкту є архітектурна студія Ennead Architects+Bora Architects. Він має вражаючий розмір – 21 тисячу квадратних метрів.

Прозорість та відкритий простір сприяють спілкуванню в лабораторіях та підвищують ефективність будівлі: завдяки зменшенню обсягу майданчиків для стендів необхідна менша кількість повітря, а використання енергії суттєво зменшується.