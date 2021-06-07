Унікальна форма та зміст: неповторна житлова вежа у США

У Сент-Луїсі звели неймовірний проєкт – житлову вежу, яка піднімається на висоту понад 300 метрів і має особливу форму. У комплексі окрім резиденцій планують розмістити площі для торгівлі, кафе та велику автостоянку.

Житловий комплекс розташований у Сент-Луїсі, що у штаті Міссурі. Фасад будівлі виконаний під кутом, щоб створити багато відкритих просторів на кожному ярусі споруди. На даху будинку створили спільний простір із газоном та місцем для пікніка для всіх мешканців.

Читайте також LEV Development відкриває новий офіс у Києві

Площа проєкту вражає – вона складає понад 48 тисяч квадратних метрів.



Красива будівля / Фото Archdaily

Автором проєкту є архітектурна студія Studio Gang.



Особливий проєкт / Фото Archdaily

Завдяки унікальній формі будівлі та вдалому розташуванню із кожного куточка споруди відкривається вид на лісопарк або на старовинну арку на сході.

Чарівні апартаменти / Фото Archdaily

Для зручності мешканців та гостей нижні рівні комплексу зайняла простора автостоянка.

Форма та фасад будинку несуть також екологічне значення. Таким чином вдалося зменшити загальне енергетичне навантаження та підвищити комфорт мешканців.