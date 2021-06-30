Унікальний термітник: надзвичайний навчальний кампус у Кенії
Джерело:Dezeen
Сучасні навчальні кампуси набувають все різноманітніших архітектурних обрисів. Як виглядає нова школа у Кенії – читайте у матеріалі.
Новий кампус Startup Lions з теракотовим відтінком нагадує кургани термітів.
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Новий навчальний заклад розташований на березі озера Туркана. Він має площу 1416 квадратних метрів.
Нова школа в Кенії / Фото Dezeen
Тут некомерційна організація Learning Lions пропонуватиме кенійцям безкоштовне навчання з інформаційних та комунікаційних технологій.
Краса пустельної місцини / Фото Dezeen
Комплекс складається з 5 пов'язаних будівель. Він побудований з місцевого кар’єрного каменю, обробленого бетонною штукатуркою в теракотовому відтінку. Ця техніка не потребує великих затрат та дозволяла скористатися послугами місцевих майстрів.
Навчання комунікаційним технологіям / Фото Dezeen
Нова школа покликана стати початком нової успішної історії регіону.