Унікальний термітник: надзвичайний навчальний кампус у Кенії

Сучасні навчальні кампуси набувають все різноманітніших архітектурних обрисів. Як виглядає нова школа у Кенії – читайте у матеріалі.

Новий кампус Startup Lions з теракотовим відтінком нагадує кургани термітів.

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Новий навчальний заклад розташований на березі озера Туркана. Він має площу 1416 квадратних метрів.

Нова школа в Кенії / Фото Dezeen

Тут некомерційна організація Learning Lions пропонуватиме кенійцям безкоштовне навчання з інформаційних та комунікаційних технологій.

Краса пустельної місцини / Фото Dezeen

Комплекс складається з 5 пов'язаних будівель. Він побудований з місцевого кар’єрного каменю, обробленого бетонною штукатуркою в теракотовому відтінку. Ця техніка не потребує великих затрат та дозволяла скористатися послугами місцевих майстрів.

Навчання комунікаційним технологіям / Фото Dezeen

Нова школа покликана стати початком нової успішної історії регіону.