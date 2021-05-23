Втілення дитячої мрії: унікальний дім у сонячній Португалії

Затишний дім непомітний для околиці та максимально зливається із природним ландшафтом. Чудова хатина для відпочинку у Португалії – місце для спокою та роздумів.

Будиночок змайстрований на височині за аналогом будиночків, які будують на дереві для дітей. Це чудовий простір для дітей, адже тут облаштований ігровий майданчик з декількома маршрутами. Тут є й інші дитячі розваги: пожежний стовп, гірка, гойдалки, сітчасте ліжко, скелелазка. Сам вигляд будиночка – це втілення дитячої мрії.

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Невеличка хатина має площу 20 квадратних метрів.

Прекрасний проєкт / Фото Аrchdaily

Основа будинку – це приховані металеві гвинти, що надають опору колонам та балкам. Вершину будинку обрамлює каркас з побудований панелями, які пофарбовані в чорний колір.



Неймовірне місце / Фото Аrchdaily

Неймовірний проєкт зведений студією Gonçalo Marrote.



Місце для відпочинку / Фото Аrchdaily

Дім під назвою Кассіопея – мрія будинку на дереві, яка народилася в саду без дерев. Це неймовірний притулок для дітей та дорослих і чудовий спосіб відпочинку від віртуального світу.