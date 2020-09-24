В Дніпрі відкрився сучасний майданчик офісного типу, де наочно демонструватимуть новітні енергоощадні технології з усього світу. Приміщення є одноповерховим та мінімалістичним, а завдяки панорамним вікнам ще й світле.

Над створенням простору працювало українське архітектурне бюро Azovskiy + Pahomova, повідомляє His.

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Щоб створити цей простір архітектори провели реконструкцію нежитлової будівлі загальною площею 253 квадратних метри, перетворивши його в світле і лаконічне приміщення, яке виступає не тільки демонстраційним, а й робочим для співробітників компанії простором.



Біля офісу також можна зарядити електрокар / Фото His

Основою офісу вважається виставковий зал з переговорною кімнатою. Тут потенційні клієнти мають змогу проглянути сучасні енергоощадні технології, нові рішення в будівництві і актуальне обладнання для сучасного енергоефективного будинку.



Інтер'єр у офісі мінімалістичний / Фото His

Натомість робочі місця працівників фірми та кабінети адміністрації розташовані окремо.

Завдяки панорамним вікнам і розсувним системам нам вдалося заповнити простір світлом, а спеціальне фасадне покриття запобігає втраті тепла в зимовий період,

– розповідає автор проєкту.

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Офіс побудували просто на набережній поряд з річкою.

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