Як справді має виглядати офіс для енергоощадної компанії: фантастичний приклад з Дніпра
В Дніпрі відкрився сучасний майданчик офісного типу, де наочно демонструватимуть новітні енергоощадні технології з усього світу. Приміщення є одноповерховим та мінімалістичним, а завдяки панорамним вікнам ще й світле.
Над створенням простору працювало українське архітектурне бюро Azovskiy + Pahomova, повідомляє His.
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Щоб створити цей простір архітектори провели реконструкцію нежитлової будівлі загальною площею 253 квадратних метри, перетворивши його в світле і лаконічне приміщення, яке виступає не тільки демонстраційним, а й робочим для співробітників компанії простором.
Біля офісу також можна зарядити електрокар / Фото His
Основою офісу вважається виставковий зал з переговорною кімнатою. Тут потенційні клієнти мають змогу проглянути сучасні енергоощадні технології, нові рішення в будівництві і актуальне обладнання для сучасного енергоефективного будинку.
Інтер'єр у офісі мінімалістичний / Фото His
Натомість робочі місця працівників фірми та кабінети адміністрації розташовані окремо.
Завдяки панорамним вікнам і розсувним системам нам вдалося заповнити простір світлом, а спеціальне фасадне покриття запобігає втраті тепла в зимовий період,
– розповідає автор проєкту.
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Офіс побудували просто на набережній поряд з річкою.
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