Архітектурна студія Cobe показала дві зарядні станції для електромобілів у Данії. Проєкт передбачає використання лише природних матеріалів. Загалом компанія розробить 48 таких "заправок", які мають змінити уявлення про традиційні заправні станції.

Конструкції повинні створити місця, які "даватимуть спокій та дзен", пише Dezeen.

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За словами розробників, спочатку розглядалась адаптація класичних заправних станцій під електричні. Такі місця "характеризуються відповідним шумом, запахом та яскравими комерційними неоновими вивісками".



Дерево відповідатиме екологічності електроавтомобілів / Фото Dezeen

Втім зарядна станція для електромобілів не повинна копіювати класичні "заправки".

Проєкти Cobe, втім все ще нагадують форми класичних АЗС через те, що вони виконують подібну функцію, однак студія хотіла, щоб електричні станції чимось відрізнялись. Саме тому було прийнято рішення використовувати дерев'яні елементи для будівництва.

Зарядка електроавтомобіля триває набагато довше ніж звичайного / Фото Dezeen

Що, якби зарядна станція могла нагадувати крону дерева, яка фільтрує світло і надає тінь,

– питають розробники.



Дах теж вирішили зробити екологічним / Фото Archdaily

В результаті архітектурна студія відкинула використання фарби, лаків, штучних матеріалів та асфальту на користь природних матеріалів.

Створення приємного місця для проведення часу було головним завданням архітекторів, оскільки зарядка електромобіля займає набагато більше часу, ніж заправка автомобіля бензином.



Простір тут облаштований за принципом класичних АЗС / Фото Dezeen

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Простір має багато зелених зон та екологічний дах, а для дітей тут навіть встановлять гойдалки.